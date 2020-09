Crotone, la Procura dispone una perizia sull’investimento di un 83enne L’incarico sarà affidato l’11 settembre: indagato per omicidio stradale il conducente dell’auto, un crotonese che ha travolto il pensionato Antonio Leonardo, residente a Cologno Monzese Stampa articolo

Condividi su









CROTONE La Procura di Crotone vuole fare piena luce sul tragico investimento costato la vita ad Antonio Leonardo, il pensionato ottantatreenne, originario di Crotone ma residente da tempo a Cologno Monzese, in provincia di Milano, travolto da un’auto il 21 agosto 2020 nella sua città d’origine, dove tornava ogni estate.

Ines Bellesi, il Pubblico Ministero titolare del procedimento penale per omicidio stradale a carico dell’automobilista che ha investito il pedone con la sua Toyota, F. A., 43 anni, di Crotone, ha disposto una perizia cinematica per ricostruire la dinamica, le cause e le responsabilità del sinistro e affiderà l’incarico a un proprio consulente tecnico venerdì 11 settembre, alle 12.15, presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Calabresi: alle operazioni peritali parteciperà anche l’ingegnere Stefano Romano come consulente di parte messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., a cui i familiari della vittima si sono affidati.

L’anziano, che proprio il giorno precedente aveva compiuto 83 anni, la sera del 21 agosto, alle 21, stava attraversando a piedi la strada in via Miscello Da Ripe, e aveva ormai concluso l’attraversamento, avendo quasi raggiunto il marciapiede dalla parte opposta, quando, per cause al vaglio delle autorità inquirenti (sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Crotone), è stato falciato dalla vettura condotta dall’indagato. Un impatto violentissimo: il pensionato è stato caricato sul cofano, ha incrinato e quasi sfondato il parabrezza ed è quindi stato sbalzato sull’asfalto a svariati metri di distanza.

Le condizioni dell’ex operaio della Magneti Marelli sono apparse subito disperate, tanto che è stato allertato anche l’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma i politraumi riportati erano troppo gravi: è spirato poche ore dopo, sabato 22 agosto.

Bellesi, da prassi, ha subito aperto un fascicolo iscrivendo nel registro degli indagati F. A., ha disposto l’autopsia sulla salma, effettuata il 26 agosto, e ora questo ulteriore accertamento tecnico non ripetibile sulla dinamica del terribile incidente.

Antonio Leonardo, conosciutissimo anche a Crotone, dove aveva vissuto per circa quarant’anni e, prima di trasferirsi in Brianza, era stato il proprietario di un noto negozio d’abbigliamento, la Casa del Risparmi, ha lasciato in un immenso dolore una figlia, Alessandra, e due amati nipoti i quali, per essere assistiti e ottenere giustizia, attraverso il consulente personale Giuseppe Cilidonio, si sono rivolti a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini.