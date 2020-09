Traffico sulla rete Anas, ad agosto è record per la Calabria Sulle strade gestite dalla società nello scorso mese nella regione si è registrato un incremento della mobilità di mezzi del 30% rispetto a luglio. È il dato più alto in Italia Stampa articolo

CATANZARO È la Calabria ad aver registrato ad agosto il maggior incremento del traffico sulla rete stradale in Italia. Il dato emerge dal rapporto dell’Anas sull’andamento del traffico sulla propria rete. In particolare, secondo quanto emerge dal report , sulla rete gestita dalla società autostradale presente in Calabria l’incremento nello scorso mese di agosto rispetto a luglio è stato pari al 30%.

Staccando di molto il dato delle altre regioni: la Basilicata con il 19% si è infatti collocata al secondo posto della classifica per incremento del traffico rilevato, seguita dalla Puglia (+15%), dalla Campania e dalla Sicilia (entrambe +10%).

Ed è stato proprio il proprio il Sud l’area con le migliori performance di traffico dei veicoli totali a paragone con luglio 2020: l’Indice di mobilità rilevata (Imr) dell’Osservatorio del traffico Anas segna un’impennata del +26% (quando già il traffico a luglio era aumentato del 23% rispetto a giugno).