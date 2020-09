Cliente positiva al Covid a Lamezia, parrucchiere chiude il negozio. «Il nostro è senso di responsabilità» Decisione assunta dal titolare e comunicata su Facebook: «Siamo in attesa di fare il tampone. Rassicuriamo tutti che stiamo bene e non abbiamo nessun sintomo» Stampa articolo

LAMEZIA TERME «Ho chiuso la parrucchieria di mia spontanea volontà e per senso di responsabilità nei confronti della mia clientela». Questa la decisione di Enzo Notiarianni, titolare dell’omonima attività commerciale a Lamezia Terme dopo che una cliente, nei giorni scorsi, è risultata positiva al Covid-19.

«Come da prassi – scrive su Facebook – siamo in attesa di fare il tampone. Rassicuriamo tutti che stiamo bene e non abbiamo nessun sintomo». Una misura necessaria per garantire la massima tutela della salute della clientela. A Lamezia Terme, infatti, i casi di coronavirus negli ultimi giorni sono saliti a 15 e, sebbene la situazione non sia ancora allarmante e non si possa parlare di veri e propri focolai, l’attenzione è comunque molto alta. (G.Cu.)