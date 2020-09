Confcommercio Cosenza incontra Faraone. Algieri: «Si rilanci il Mezzogiorno» Il presidente dell’associazione ha riportato al senatore le istanze territoriali. Il capogruppo di Italia Viva al senato ha risposto alle domande degli imprenditori intervenuti in rappresentanza del settore terziario Stampa articolo

Condividi su









COSENZA Questo pomeriggio ha fatto visita allasede di Confcommercio Cosenza il capo gruppo al Senato di Italia Viva, Davide Faraone, accompagnato da Stefania Covello. Il senatore è stato ricevuto dal presidente dell’Associazione, Klaus Algieri, dal direttore, Maria Santagada e da una rappresentanza degli imprenditori della provincia.

Il presidente Algieri nel suo intervento ha presentato le istanze provenienti dal territorio puntando in particolare sulla validità dei corpi intermedi e sull’importanza di una visione strategica per rilanciare il mezzogiorno.

Il senatore Faraone ha poi avuto la possibilità di rispondere direttamente alle domande degli imprenditori intervenuti in rappresentanza dei settori del terziario (commercio, professioni, turismo, ristorazione, cultura) con la promessa di farsi portavoce delle istanze ascoltate in parlamento.