Coronavirus, sei i contagiati a Crotone Complessivamente il contagio della provincia di Crotone sale a 16 casi positivi. Di questi quattro sono sintomatici e il resto sono asintomatici Stampa articolo

Condividi su









di Gaetano Megna

CROTONE Balzo in avanti del Covid-19 a Crotone. Nella città pitagorica i contagiati passano da quattro a sei. Secondo quanto riferiscono le fonti dell’Azienda sanitaria provinciale tre tamponi positivi risalirebbero a ieri, mentre uno ad oggi. Ieri non è stato diffuso il bollettino quotidiano, perché ci sono stati problemi tecnici che hanno impedito all’Ufficio dell’Asp di procedere alla compilazione.

I nuovi casi positivi, sempre secondo le fonti ufficiali dell’Asp, sarebbero legati ai due focolai già noti in città: quello della giovane che è tornata da Malta, dove era andata in ferie, e quello innescato da una badante di origine rumena. La situazione sarebbe comunque sotto controllo, perché monitorata quotidianamente dagli uomini della task force dell’Azienda sanitaria.

I contagiati dovrebbero essere contatti stretti delle persone già infettate. Complessivamente il contagio della provincia di Crotone sale a 16 casi positivi. Di questi quattro sono sintomatici e il resto sono asintomatici. Nessuno dei contagiati risulta ricoverato in ospedale per cui tutti vengono curati a casa con le Usca. Attualmente ai soggetti residenti nella provincia di Crotone si aggiungono quattro positivi non residenti e 23 migranti ospiti del Centro di accoglienza di Sant’Anna.

Dall’inizio della pandemia i tamponi positivi nella provincia di Crotone sono stati in tutto 130 a cui vanno aggiunti 56 positivi del Cara Sant’Anna. Ben 31 hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale, di cui quattro in terapia intensiva. I morti totali sono stati sei e il resto sono guariti.