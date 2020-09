Scuola, Di Natale: «Assegnazioni provvisorie senza rispettare le graduatorie?» Il consigliere regionale presenta una interrogazione alla giunta per sapere «se quanto pubblicato dall’Atp di Cosenza sia conforme o meno alle normative vigenti in materia» Stampa articolo

CATANZARO «Ho appena presentato, presso gli uffici del Consiglio regionale della Calabria, una interrogazione inerente le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni 2020/2021 ATP Cosenza». È quanto rende noto Graziano Di Natale (IriC), segretario-questore dell’assemblea regionale. Difatti per l’anno scolastico 2020/2021, sono stati evidenziati, da più parti, diversi errori e criticità commessi dall’ATP di Cosenza, nelle operazioni di avvio dell’anno scolastico. Fra le tante problematiche – come si può evincere dal testo dell’interrogazione – fra l’altro: assegnazioni provinciali su disponibilità parziali e assenza dell’organico. Ancora, si sottolinea che le assegnazioni e le utilizzazioni sarebbero state fatte senza rispettare l’ordine delle fasi e senza tener conto della posizione in graduatoria dei docenti. «Ciò – afferma Di Natale – non è ammissibile, pertanto ho interrogato il presidente della Giunta regionale per sapere se quanto pubblicato dall’ATP di Cosenza sia conforme o meno alle normative vigenti in materia e se le criticità evidenziate dai sindacati siano fondate e ragionevoli». «Situazioni del genere non devono verificarsi, pertanto –conclude – tale problematica che sta vedendo coinvolti diversi lavoratori, deve trovare presto risvolto positivo, nel rispetto delle normative, ma soprattutto nel rispetto dei tanti padri e madri di famiglia».