Lamezia Terme, è deceduto dopo tre settimane il 54enne ferito in un incidente L’uomo era alla guida della sua Panda lo scorso 18 agosto quando è rimasto ferito in modo grave dopo lo scontro contro un pulmino. Era stato ricoverato in ospedale Stampa articolo

Condividi su









LAMEZIA TERME Luigi Ruberto, il 54enne rimasto ferito nell’incidente dello scorso 18 agosto a Lamezia, è deceduto. L’uomo era ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale cittadino dal giorno dell’incidente avvenuto su via del Progresso. A nulla sono serviti gli interventi dei sanitari per salvare la vita al 54enne che è morto proprio a causa delle ferite subite in quello scontro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era alla guida della sua vettura, una Fiat Panda, quando – per cause ancora in corso di accertamento – lo scorso 18 agosto ha impattato contro un pulmino a Lamezia.