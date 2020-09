Aggressione a Santagata, Manna: «Piena condanna a quanto successo» Solidarietà del sindaco di Rende al redattore di Iacchite’ picchiato e minacciato da due persone: «Ho chiesto agli inquirenti approfondimenti sul caso. E sulla circostanza che si sarebbe fatto il mio nome» Stampa articolo

RENDE «Qualunque azione intimidatoria o di violenza comunque usata non è mai accettabile. Nessuna giustificazione verso chi usa violenza fisica, verbale o scritta». Lo afferma il sindaco di Rende, Marcello Manna, in relazione all’aggressione subita dal giornalista Michele Santagata. «Apprendo dai media, tra le altre cose – aggiunge Manna – che in occasione del fatto denunciato si sarebbe fatto riferimento alla mia persona da parte degli aggressori. Ho già richiesto agli organi inquirenti di compiere tutti gli opportuni accertamenti sia in ordine alla dinamica del fatto, sia in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili, riservandomi eventuali azioni a tutela della mia persona».

«È di tutta evidenza – prosegue Manna – come certe circostanze o causalità non possano non far riflettere. L’accanimento mediatico nei miei confronti e la violenza ingiustificata contro Santagata sembrerebbero andare nella medesima direzione. Esprimo, dunque, la piena condanna rispetto a quanto accaduto come cittadino, come Sindaco, ma anche come altra parte lesa in questa ignobile vicenda».