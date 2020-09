Pizzo, negativi i test sui contatti della ragazza infetta Comunicati dall’Asp di Vibo i risultati dei tamponi effettuati sulle persone che avevano incontrato la giovane in vacanza nella cittadina. I locali dove ha soggiornato la turista molisana sono stati sanificati Stampa articolo

PIZZO CALABRO Tutti negativi i tamponi effettutati sulla rete di contatti avuti con la ragazza risultata infetta dal Covid-19 a Pizzo. L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo ha comunicato l’esito dei test fatti sulle persone che in qualche modo erano entrate in contatto con la giovane del Molise giunta a Pizzo per una vacanza ad inizio settembre.

Nel mirino dell’equipe sanitaria che ha avviato lo screening anche il personale dei locali frequentati dalla ragazza. Proprio a causa della presenza in quegli esercizi le autoritò sanitarie avevano disposto la sanificazione dei locali.

Ora dopo l’esito di quei tamponi la cittadina del Vibonese può ritornare alla sua tranquillità.