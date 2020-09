Un tempio greco sullo Stretto: Reggio Calabria scopre “Opera” Due giorni di eventi per l’inaugurazione dell’opera di Edoardo Tresoldi Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA Due giorni (sabato 12 e domenica 13 settembre) per inaugurare Opera, la nuova installazione permanente di arte pubblica di Edoardo Tresoldi, situata a Reggio Calabria sotto il lungomare Falcomatà, nel parco posto alla fine di via Giunchi, e promossa dal Comune e dalla Città Metropolitana. Si tratta di una sorta di tempio greco stilizzato con 46 colonne che raggiungono gli 8 metri di altezza, realizzate con rete metallica e incastonate in un magico angolo di vegetazione con affaccio sullo Stretto di Messina. Le sculture metalliche faranno parte di una delle aree pubbliche più grandi d’Europa: il Parco Lineare Sud che costeggia il lungomare Falcomatà della città calabrese.

La due giorni di inaugurazione è accompagnata da eventi gratuiti di musica, performance e poesia. L’installazione sonora del musicista e compositore Teho Teardo racconterà la fusione tra Opera e il luogo attraverso un disegno sonoro articolato nei diversi momenti della giornata: mattino, tramonto e notte. E poi incursioni poetiche a cura del poeta e scrittore Franco Arminio con la musica di Dario Brunori, le poesie di Lara Chiellino, la performance di Daniel Cundari con Jo Di Nardo e Francesco Speciale, i live di Guido Maria Grillo con Francesco Loccisano e Fabio Macagnino e di Livio e Manfredi.

Il cantiere ha avuto inizio nel mese di luglio, con in traguardo di delineare, con Opera, una sorta di spazio immaginario, un’agorà mentale che trasporta i visitatori in una dimensione percettiva mutevole tramite giochi di altezze e profondità con il parco. «Opera nasce per rimarcare il carattere del luogo attraverso il costruito, proponendone così un’ulteriore chiave di lettura», commenta così il progetto Tresoldi al sito domusweb.it. «Ho cercato di creare un luogo della contemplazione e indagare il ruolo dell’arte pubblica oggi, che ritengo debba saper accogliere il presente».