Non raccoglie ad Amantea l'immondizia indifferenziata, minacce all'operatore ecologico Un anziano armato di pistola ha minacciato un dipendente della Lamezia Multiservizi. Pretendeva che venissero raccolti due sacchi di rifiuti generici nel giorno dedicato all'organico. Sull'accaduto indagano i carabinieri

AMANTEA Minacce all’operatore ecologico per raccogliere l’immondizia davanti la propria abitazione. È quanto accaduto in pieno centro a Campora San Giovanni. Davanti a diversi increduli testimoni un anziano armato di pistola avrebbe intimato ad un giovane dipendente della Lamezia Multiservizi SpA, l’azienda che gestisce la raccolta differenziata ad Amantea, di prelevare due sacchi di rifiuti indifferenziati in un giorno non dedicato alla raccolta di questo genere di immondizia. Proprio il diniego dell’operaio che ha fatto notare la non corretta operazione di raccolta avrebbe portato l’uomo a minacciarlo.

È stata la stessa azienda a segnalare quanto successo nella popolosa frazione amanteana ai militari della locale stazione dei carabinieri.

Ora saranno proprio questi ultimi a svolgere i dovuti accertamenti e a procedere eventualmente al deferimento dell’uomo alla Procura della Repubblica di Paola. (rds)