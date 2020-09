Seminara, tamponi e sanificazione nella stazione dei carabinieri Attivo un ufficio mobile per la ricezione del pubblico, domani i risultati dei test eseguiti a scopo precauzionale Stampa articolo

Condividi su









SEMINARA I carabinieri in servizio della Stazione di Seminara, nella Piana di Gioia Tauro, sono stati sottoposti oggi a screening sanitario per Covid 19. I risultati dei tamponi si conosceranno nella giornata di domani.

La misura è stata presa in via precauzionale sia pure in assenza di patologie specifiche. A causa di queste verifiche, e sempre in via precauzionale, gli uffici dell’Arma sono stati chiusi per essere sottoposti a sanificazione. Il Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria ha fatto sapere ieri che il servizio di ricezione del pubblico sarà garantito da una stazione mobile allestita all’interno di un furgone attrezzato mentre il controllo del territorio è stato affidato e rafforzato con l’utilizzo di personale dei comandi limitrofi.