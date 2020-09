Veicolo in fiamme in galleria a Praia, bloccata la statale tirrenica Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale dell’Anas. Il traffico è stato deviato su strade alternative Stampa articolo

PRAIA A MARE Un veicolo in fiamme all’interno della galleria “Vinciolo” ha bloccato la statale tirrenica inferiore all’altezza di Praia a Mare. Proprio per provvedere alle operazioni di messa in sicurezza dell’importante arteria stradale, l’Anas ha provveduto a chiudere provvisoriamente la statale 18. Sul posto sono intervenuti oltre al personale dell’Anas, le Forze dell’Ordine e una squadra dei Vigili del Fuoco di Scalea per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico è stato deviato su strade alternative presenti in zona.