Più di 4 chili di mariujuana, 2 arresti a Gioiosa Jonica Entrambi sono noti alle forze dell’ordine, il quantitativo di sostanza stupefacente è stato individuato tra le piante di canapa scovate dai militari Stampa articolo

GIOIOSA IONICA I Carabinieri della stazione di Gioiosa Jonica unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, al culmine di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Locri, hanno arrestato 2 persone intente a coltivare una piantagione di canapa indiana in un terreno demaniale sito nell’impervia contrada Piombo nel comune di Gioiosa Jonica. L’operazione che si inserisce nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione della coltivazione di canapa indiana ha consentito di riscontrare la presenza di 211 piane di marijuana di altezza compresa tra gli 80 e i 130 cm tutte in pieno stato vegetativo. Ursini Rocco Lorenzo, quarantaduenne, pastore e Jacopetta Salvatore, sessantaduenne, commerciante, entrami noti alle forze dell’ordine, si prendevano cura delle loro piante provvedendo ad annaffiarle a giorni alterni fino all’odierno arresto. Nel corso delle operazione sono stati rinvenuti, occultati tra la fitta vegetazione, anche due sacchi in plastica, contenenti complessivamente 4 kg di marijuana. Gli arrestati sono stati tradotti presso i rispettivi domicili in attesa dell’udienza di convalida, dovranno rispondente di produzione di sostanza stupefacente in concorso. Nel corso della stagione estiva i servizi condotti dalla Compagnia di Roccella Jonica unitamente ai Cacciatori di Calabria hanno consentito di rinvenire nella Vallata del Torbido 8 piantagioni per un ammontare di 3427 piante.