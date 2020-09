Maltempo, allerta arancione in provincia di Reggio Calabria Segnalazione divulgata dalla Protezione civile. Possibili disagi per tutta la giornata di giovedì Stampa articolo

REGGIO CALABRIA La Protezione civile della Calabria ha diffuso una segnalazione di allerta meteo “arancione” per tutta la giornata di domani nei quadranti del Reggino. Precipitazioni e situazioni di disagio sono previste per la giornata di domani e molti sindaci invitano i cittadini ad essere prudenti negli spostamenti. Il primo cittadino di Locri Giovanni Calabrese ha divulgato la segnalazione di allerta sui social, spiegando che, «considerato che al momento la situazione è sotto controllo e che le scuole apriranno il 24 settembre, non si rende necessaria l’adozione di Ordinanza Sindacale». Alle associazioni che stanno svolgendo i “centri estivi” ha rivolto l’invito a sospendere le attività per la giornata di domani.