Coronavirus, legale reggino positivo: al via la sanificazione del Tribunale civile L’Asp ha iniziato la ricostruzione dei contatti dell’avvocato contagiato, che avrebbe partecipato ad alcune udienze nei giorni scorsi Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA Primo tampone positivo al Coronavirus per un avvocato del foro di Reggio Calabria. Lo scrive il Quotidiano del Sud, che riporta anche la circostanza che il legale, asintomatico sarebbe stato presente ad alcune udienze del Tribunale civile. L’Asp reggina ha avviato le procedure per il contact tracing e contatterà tutti coloro i quali sono entrati in contatto con il professionista nei giorni scorsi. Saranno avviate oggi le procedure per la sanificazione delle aule frequentate dall’avvocato.