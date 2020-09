Coronavirus, nuovi contagi a Gimigliano. Stop alla guardia medica L’annuncio del sindaco su Facebook dopo l’emersione di un caso nei giorni scorsi Stampa articolo

GIMIGLIANO Nuovi casi positivial Coronavirus nel comune di Gimigliano, in provincia di Catanzaro. È il sindaco a darne notizia con un post su Facebook. Laura Moschella comunica «che l’esito dei tamponi effettuati sui familiari del nostro cittadino sono positivi», ma «ciò non vuol dire che bisogna creare panico. Ma vorrà dire che da oggi cambieranno le regole, sto già lavorando per ricostruire i rapporti avuti dagli interessati con la cittadinanza». Sempre a Gimigliano è stata sospesa l’attività della Guardia medica «correlata alla fase di attuale accertamento della positività di un paziente sintomatico, contatto di un familiare Covid positivo transitato nella postazione». Il caso positivo è quello di un uomo tornato in paese per visitare i propri familiari.