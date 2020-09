“Ti Amo Italia”, l’Arcomagno arriva sui vasetti della Nutella Un vero e proprio viaggio virtuale in trenta località turistiche dell’intera Penisola è quello pensato nella nuova campagna di marketing del noto marchio, che partirà ad ottobre. Tra le “tappe”, anche la favolosa spiaggia di San Nicola Arcella Stampa articolo

Condividi su









SAN NICOLA ARCELLA Trenta i vasetti in vendita dal 12 ottobre in edizione limitata e da collezione che celebrano il paese e tutte le regioni. È la campagna lanciata dal noto marchio dal titolo “Ti amo Italia”.

La campagna è stata pensata dall’Agenzia nazionale per il turismo in collaborazione con Enit per valorizzare e promuovere i posti mozzafiato di tutta la penisola.

Tra questo, anche il celebre Arcomagno di San Nicola Arcella, tra le più note località turistiche balneari dell’intera regione. I vasetti, inoltre, sono solo l’inizio di un viaggio virtuale che porterà – grazie a dei QR Code – a vivere l’esperienza un’esperienza a contatto con questi luoghi, seppure a distanza.