Amministrative nel Crotonese, a Santa Severina vince Giordano. Dattilo avanti a Rocca, Greco a Strongoli Partita chiusa con il 62,28%. Negli altri comuni mancano ancora alcune sezioni da scrutinare ma la situazione sembra ormai delineata

CROTONE Scrutinio delle elezioni comunali ancora in corso, nel Crotonese. Oltre al capoluogo e al comune di Cirò Marina – ne parleremo a parte – sono andati al voto per rinnovare le amministrazioni comunali di Santa Severina, Rocca di Neto e Strongoli.

A Santa Severina, sono state scrutinate le tre sezioni e le urne hanno decretato l’elezione di Salvatore Lucio Giordano, supportato dalla lista “Il Borgo” con il 62,28% dei consensi. Angelina Rizzuti e la sua lista “Insieme per Cambiare” si fermano al 37,72.

A Rocca di Neto in tre sezioni su cinque scrutinate, è in vantaggio Alfonso Dattilo (Rialziamoci Rocca di Neto) con il 36,54%, seguito da Tommaso Brandino e la lista “A testa alta” col 33,94% e Elisabetta Barretta sostenuta da “Nuova era per Rocca” al 29,53%.

Nelle quattro sezioni su otto del comune di Strongoli Sergio Bruno di “Per Strongoli” sembra in netto vantaggio con il 43,79. Ferdinando Greco e la sua “Strongoli Ora” al momento sono assestati al 28,51, seguito a strettissimo giro da Saverio Antonio Romano e “Strongoli nel cuore” con il 27,71.

In aggiornamento