Salvini deluso per le regionali, ma esulta per le amministrative Il leader della Lega è già proiettato alle competizioni elettorali del prossimo anno dove si voterà nei comuni più importanti d’Italia. «Dobbiamo allargare l’alleanza anche a chi non ha in tasca tessere di partito» Stampa articolo

ROMA In un’intervista al Corriere della Sera Matteo Salvini dice di aver due nuovi numeri da giocare al Lotto. «Sono il 46 e il 74: 46 erano i consiglieri regionali che la Lega aveva fino al 19 settembre. 74 sono quelli di oggi». La valutazione del segretario sull’esito delle Regionali per il Carroccio non è così pessimista. Non nega le delusioni per il voto di Toscana, Puglia e Campania, tuttavia riassume: «In realtà, per rimanere al dato più recente, le amministrative sono state molto buone. Strappiamo diversi comuni al centrosinistra sottolineo Macerata al primo turno con candidato nostro e siamo al ballottaggio a Reggio Calabria, Matera, Arezzo…». Poi pero’ ammette il buco nero del Sud, dove in Puglia e Campania «E’ stata l’offerta del centrodestra in generale a non essere all’altezza. Noi, certo, dovremo ragionarci» perchè qui «non abbiamo intercettato la richiesta di cambiamento che veniva dai cittadini. E adesso dobbiamo guardare al futuro». Che significa che «nel 2021 vanno al voto tutte le più grandi città italiane, tutte a guida Pd o 5 stelle. Io proporrò alla coalizione di scegliere gente che viene dall’impresa e dalle professioni. Anche senza tessere di partito in tasca. L’alleanza si deve allargare». E questo impone a Salvini un altro ragionamento, quello sulla classe dirigente della Lega e la selezione politica dei candidati: «Non è facile che qualcuno che ha già una sua strada, una sua professione e un suo riconoscimento sia disponibile a mettersi in gioco», conclude.