Nuovo anno scolastico, gli auguri della Savaglio agli studenti calabresi – VIDEO L'assessore regionale all'Istruzione in un video messaggio: «Per i ragazzi è un momento di crisi profonda. Ci vuole l'impegno di tutti»

TIRIOLO «Auguri di cuore per un ottimo inizio. Buona scuola a tutta la Calabria e buon lavoro a dirigenti, docenti e Ata. Sarà un anno molto diverso dagli altri, ma l’impegno che c’è da parte di tutto il mondo della scuola mi rende fiduciosa».

Lo afferma l’assessore regionale all’Istruzione, Sandra Savaglio, in un video messaggio agli studenti in vista del’apertura dell’anno scolastico, prevista in Calabria domani. Il videomessaggio, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, è stato girato nell’Ic “Giuseppe Guzzo” di Tiriolo (Catanzaro) e ritrae l’assessore Savaglio, munita di mascherina, mentre assiste e partecipa alla sistemazione delle aule e dei banchi monoposto “per partire in totale sicurezza”. Dopo aver evidenziato che i banchi monoposto – “bellissimi” – sono stati realizzati da una ditta specializzata di Soveria Mannelli autorizzata dal ministero, Savaglio si rivolge così agli studenti calabresi: «Vi auguro il meglio in questo anno di Covid, per i ragazzi è un momento di crisi profonda. Ci vuole l’impegno di tutti: questa scuola è un bellissimo esempio di come potrà funzionare la scuola in questo anno. Cercate di adattarvi a questa situazione, di stare rilassati, di mantenere le giuste distanze, anche se so che è complicato, e di osservare tutte le misure anti contagio».