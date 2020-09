Abusivismo edilizio nel Vibonese, otto denunce Operazione dei carabinieri forestali a Capistrano, Serra San Bruno, Gerocarne e Filadelfia. Scoperti immobili senza titolo edilizio per un valore di 120mila euro. Sono stati sequestrati Stampa articolo

VIBO VALENTIA Il gruppo carabinieri-forestale di Vibo Valentia, al termine di accertamenti eseguiti nei territori dei comuni di Capistrano, Serra San Bruno, Gerocarne e Filadelfia dai militari delle Stazioni di Serra San Bruno, Polia, Vallelonga, ha denunciato otto persone all’autorità giudiziaria che, in assenza di titolo autorizzativo, stavano eseguendo lavori per la realizzazione di diversi manufatti edili.

Gli immobili, alcuni ultimati ed altri in fase di completamento, aventi un valore di mercato complessivo di circa 120.000 euro, risultavano strutturati su una superficie totale di circa 600 metri quadrati. Gli stessi sono stati sottoposti a sequestro penale. Contestate altresì, a carico di due persone, violazioni in materia paesaggistico-ambientale atteso che l’esecuzione dei lavori si era concretizzata su aree sottoposte al relativo vincolo inibitorio.