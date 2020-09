A Roseto Capo Spulico il “Premio nazionale Comuni di Economia Civile” Il Comune ha ricevuto il riconoscimento al temine del festival organizzato a Firenze da Federcasse e Confcooperative. Ha presentato progetti dedicati all’integrazione delle persone disabili Stampa articolo

FIRENZE Consegnato al Comune di Roseto Capo Spulico il “Premio nazionale Comuni di Economia Civile” nel festival promosso da Federcasse e Confcooperative e di cui oggi si tiene la giornata conclusiva a Firenze. Nel corso dell’evento, riporta un comunicato, sono intervenute cinque amministrazioni civili che si sono confrontate sulle politiche di Economia Civile realizzate nei territori e sull’impatto generato su comunità e ambiente. Roseto Capo Spulico, spiega una nota del festival, ha posto l’attenzione sull’integrazione e ha presentato progetti dedicati all’integrazione delle persone disabili, sia con interventi ludico ricreativi che con il supporto delle attività di coltivazione e trasformazione della rosa tipica del territorio.

Tra gli altri Comuni, Este (Padova) ha presentato un progetto scolastico contro la povertà educativa, rispondendo al disagio giovanile con tante attività realizzate in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, le scuole e tutto il territorio; non solo appuntamenti per i giovani ma anche per le famiglie. Il Comune di Latina ha parlato di gestione di beni comuni attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e l’istituzione di patti di collaborazione. Turismo lento, invece, è stata la tematica di Biccari (Foggia). L’idea è uno sviluppo del territorio attraverso una strategia che punta sul turismo lento, sull’accoglienza e sulla valorizzazione e il sostegno alle attività locali, tra cui la prima cooperativa di comunità del foggiano e tante piccole strutture ricettive e ricreative private. Il Comune di Treviso, infine, ha creato il proprio progetto di sostegno alle imprese, con l’istituzione del “Treviso fund”: un sostegno alle imprese locali colpite dalla crisi, finanziato dal Comune e da altri soggetti locali.