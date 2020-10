Covid, positive le figlie dell’uomo contagiato a Vibo. Si complica il ritorno a scuola Resi noti oggi pomeriggio i risultati dei tamponi sulle minori. Tre classi “sospese” nel capoluogo Stampa articolo

VIBO VALENTIA Aumentano i contagi dal fronte vibonese del Coronavirus. Sono positive, infatti, entrambe le figlie dell’uomo di Vibo Marina contagiato dal virus. Il risultato dei tamponi è stato divulgato nel pomeriggio di giovedì e rischia di avere conseguenze sul ritorno a scuola degli studenti del capoluogo, a casa da due giorni per precauzione. A seguito di questi contagi due classi della scuola primaria di Vibo Marina e una della scuola media “Murmura” di Vibo Valentia sono state tenute lontano dagli istituti scolastici. Al momento sospese in via precauzionale anche le attività didattiche in due classi del liceo artistico Colao.