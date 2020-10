Alta velocità Salerno-Reggio, Filippo Palazzo commissario per la realizzazione L’attuale responsabile dei progetti di Rfi è stato indicato dal ministero delle Infrastrutture. Seguirà i lavori di costruzione della linea anche per la Messina-Catania-Palermo. Ad annuncialo il vice ministro Cancellieri: «Ha mostrato capacità di ascolto e di sintesi tra le istituzioni» Stampa articolo

REGGIO CALABRIA L’ingegnere Filippo Palazzo sarà nominato dal ministero delle Infrastrutture commissario per la realizzazione dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e per la Messina-Catania-Palermo. Lo ha comunicato il viceministro Giancarlo Cancelleri a margine della presentazione del progetto di chiusura dell’anello ferroviario di Palermo – Seconda Fase. Palazzo è attualmente responsabile progetti e investimenti per il Nodo di Palermo per Rfi ed è prossimo alla pensione. «Ha mostrato capacità di ascolto e di sintesi tra le istituzioni e non volevamo disperdere questo patrimonio», ha spiegato Cancelleri, «e poi tra le due opere potrebbe anche esserci il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, chissa’ se in futuro non possano esserci altre assunzioni di ruoli e responsabilità».