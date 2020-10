Coronavirus, a Lamezia altri due casi. Sono 23 i positivi Si tratta di due cittadini stranieri, così come comunicato dall’Asp di Catanzaro. Il sindaco Mascaro: «Continuano ad essere in ogni caso immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio» Stampa articolo

LAMEZIA TERME Continua a crescere il numero dei positivi al coronavirus a Lamezia. L’ultimo bilancio, infatti, parla di due nuovi casi in un giorno. A comunicarlo è stata l’Asp di Catanzaro. Il primo caso era stato registrato questa mattina mentre l’ultimo è stato confermato pochi minuti fa.

La conferma, inoltre, è arrivata anche dal primo cittadino di Lamezia, Paolo Mascaro, attraverso il proprio profilo Facebook. Si tratta di due cittadini stranieri. Il numero totale dei positivi in città è dunque di 23, di cui tre ricoverati e 20 in isolamento domiciliare. «Continuano ad essere in ogni caso immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio». (Gi.Cu.)