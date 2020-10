Due nuovi positivi al Covid-19 nel Vibonese Cresce l’attesa per per l’esito degli screening attualmente in corso su circa 500 persone che avrebbero partecipato al matrimonio a San Costantino Calabro Stampa articolo

VIBO VALENTIA Nuovi casi di coronavirus nel Vibonese. Gli ultimi in ordine di tempo a Vibo, ed è collegato al focolaio in atto a San Costantino Calabro da circa una settimana, e il secondo a Pizzo Calabro. Nel primo si tratta di una persona venuta a contatto con un’altra residente nel piccolo paese risultata contagiata nei giorni scorsi. Nel secondo è un soggetto “già noto” alle autorità sanitarie ed infatti si trova in isolamento da oltre una decina di giorni.

Il Dipartimento sta ricostruendo la rete di contatti per evitare la trasmissione del virus ad altre persone. Nel frattempo è risultato negativo il tampone al quale si è sottoposta la moglie del farmacista di Vibo Marina risultato positivo. L’unica, al momento, della cerchia familiare a non aver contratto il virus, visto che le due figlie sono state contagiate. Negativi anche altri congiunti dell’uomo. Mentre cresce l’attesa per per l’esito degli screening attualmente in corso su circa 500 persone che avrebbero partecipato al matrimonio a San Costantino Calabro o che avrebbero avuto contatti con gli invitati a seguito della notizia della positività di una di questi.