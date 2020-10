Cosenza, i distributori automatici possono tornare a vendere bevande in vetro e lattina nel weekend Il Tar di Catanzaro sospende l’ordinanza del sindaco e accoglie il ricorso della Saibabar. Il legale: «Mi auguro che il comune non emetta nuovi provvedimenti vessatori» Stampa articolo

COSENZA Il Tar Calabria di Catanzaro, prima sezione, presidente Tallaro, ha sospeso con decreto presidenziale l’ordinanza del sindaco di Cosenza numero 22/2020 nella parte in cui dispone il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e in lattina dal giovedì alla domenica nella fascia oraria tra le 22 e le 6 del giorno successivo per i negozi di distributori automatici.

Il Tar Catanzaro, con il decreto cautelare ha ritenuto, da una prima valutazione sommaria che caratterizza i provvedimenti cautelari monocaritici, il ricorso proposto dalla società Saibabar srl, difesa dall’avvocato Giuseppe Pitaro, fondato non solo sotto il profilo del periculum ma anche sotto il profilo del merito, citando peraltro una serie di sentenze favorevoli emesse dallo stesso Tar Catanzaro.

«Ancora una volta – sottolinea il legale – la società Saibarar si è trovata costretta a dovere adire la competente Autorità giudiziaria per tutelare i propri legittimi interessi e diritti avverso ordinanze sindacali abnormi e volte a limitare in maniera arbitraria e illegittima la libertà economica e imprenditoriale di società che ogni giorno, tra mille sacrifici, devono far quadrare i conti per andare avanti e continuare a pagare gli stipendi ai propri dipendenti».

«Esprimo soddisfazione per questo provvedimento del Tar di Catanzaro – ha detto ancora Pitaro – e mi auguro che il comune di Cosenza prenda atto e recepisca quanto stabilito dal Giudice amministrativo e non emetta nuovi provvedimenti volti a vessare ed a ridurre sul lastrico la società mia assistita».