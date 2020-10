Serie B: Reggina, vittoria e testa della classifica. Pari del Cosenza in extremis Gli amaranto passano agevolmente l’esame Pascara segnando tre reti già nella prima metà di gara. Un piattone di Tiritello al minuto 94 salva la squadra di Occhiuzzi Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA Bastano una doppietta di Liotti e un gol del francese Menez alla Reggina per aggiudicarsi il match casalingo contro il Pescara. Tutto deciso già nella prima frazione di gara, quando i calabresi si erano portati avanti di tre lunghezze. Gli ospiti accorciano nella ripresa con Maistro fissando il risultato sul definitivo 3 a 1. La squadra di Toscano comanda ora la classifica provvisoria e si conferma tra le più determinate ed attrezzate nella corsa verso la promozione.

Incredibile pari del Cosenza firmato al 94’ minuto da Tiritiello. Nella trasferta di Ferrara contro la Spal fatale il gol dell’ex Milan Salamon realizzato a inizio ripresa. I rossoblu – più volte vicini al pareggio con Sciaudone, tra i migliori della partita – hanno lottato fino all’ultimo riuscendo a raggiungere il pareggio in extremis con un piattone di Tiritiello sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I punti in classifica ora sono due.