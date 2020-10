Lamezia, lezioni sospese in due classi del liceo “F. Fiorentino” Si tratta di una decisione assunta dal dirigente Cutuli a scopo «precauzionale». I familiari di due alunni, infatti, sarebbero entrati in contatto con soggetti positivi al coronavirus Stampa articolo

LAMEZIA TERME Dopo il liceo “T. Campanella”, tocca al “F. Fiorentino” di Lamezia Terme sospendere, almeno in presenza, le lezioni in due classi per motivi precauzionali, rispetto alla possibile diffusione del Covid. Con un’ordinanza firmata dal dirigente scolastico, Nicolantonio Cutuli, infatti, è stata comunicata la «sospensione a partire da domani 5 ottobre delle attività didattiche in presenza per le sole classi 4^B Liceo Artistico e 3^C Liceo Classico».

Si tratta, in particolare, di una misura di sicurezza adottata dopo che i familiari di due alunni delle due classi, sarebbe entrati in contatto con persone positive al coronavirus.