A passeggio con due amici anziché ai domiciliari. Fermato un ventenne a Vibo Il giovane è stato notato dagli agenti delle Volanti della Questura vibonese. L'accusa è ora di evasione

VIBO VALENTIA Nel pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio disposto dal Questore, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto H.H., ventenne residente a Vibo Valentia, responsabile del reato di evasione.

Gli agenti, percorrendo la Via XXV Aprile di Vibo, hanno notato il ventenne, già noto perché sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, intento a passeggiare con due amici, i quali, successivamente identificati, sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Al termine delle formalità di rito, il giovane, su disposizione della competente A.G., è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.