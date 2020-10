Covid a Palmi, positiva una studentessa. Classe in quarantena La ragazza che frequenta il liceo classico “Nicola Pizi” non è comunque residente nel centro della provincia reggina. L’annuncio del sindaco: «Saranno effettuati i dovuti controlli e la situazione è sotto controllo» Stampa articolo

PALMI C’è anche una studentessa tra i casi positivi registrati in Calabria nelle ultime ore e che frequenta un istituto superiore di Palmi, sebbene non sia residente.

La conferma è arrivata in questi minuti attraverso il profilo Facebook del Comune di Palmi.

«L’intera classe – si legge – è già stata posta in quarantena, saranno effettuati i dovuti controlli e la situazione è sotto controllo. Invitiamo comunque i cittadini e soprattutto gli studenti a rispettare ora più che mai le norme anti contagio utilizzando tutti i dispositivi di protezione personale».