Per Ryanair nuovi voli Torino-Lamezia I collegamenti saranno attivi dal 25 ottobre, tariffe da 14,99 euro per "festeggiare" le tratte

TORINO Ryanair vara due nuove rotte che collegheranno Torino con Lamezia Terme e Cagliari (4 voli settimanali) a partire dal 25 ottobre come parte integrante dell’operativo invernale 2020 di Ryanair. Per festeggiare, Ryanair ha lanciato una speciale promozione con tariffe disponibili a partire da soli 14.99 euro, per viaggi dal 25 ottobre fino a dicembre 2020. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 8 ottobre sul sito Ryanair.com.

«L’Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese. I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza fino a marzo 2021, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per tutelare i suoi clienti e l’equipaggio», spiega Jason Mc Guinnes, direttore commerciale di Ryanair. «Siamo molto soddisfatti che Ryanair abbia deciso di incrementare ulteriormente il proprio network da Torino. L’annuncio dell’aggiunta di Cagliari e Lamezia Terme alla programmazione della compagnia segue di pochissimi giorni il lancio del volo verso Napoli, a conferma ulteriore del fatto che la domanda di viaggio sul segmento nazionale rappresenta il principale mercato su cui investire in questo particolare momento per la nostra industria», sottolinea Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.