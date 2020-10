Coronavirus, contagi in aumento a Crotone Secondo la ricostruzione fatta dagli uomini dell’Azienda sanitaria provinciale i tre casi degli ultimi giorni sono riconducibili ad un viaggio a Catania di una coppia Stampa articolo

CROTONE Non si ferma il contagio da Covid-19 a Crotone. Oggi si registra un nuovo caso. Si tratta di una donna residente nella città pitagorica che si aggiunge ai tre positivi registrati negli ultimi giorni. Secondo la ricostruzione fatta dagli uomini dell’Azienda sanitaria provinciale i tre casi degli ultimi giorni sono riconducibili ad un viaggio a Catania di una coppia.

Al ritorno a casa il marito presentava i sintomi e hanno fatto l’esame sierologico, che è risultato positivo. Il contagio è stato riconfermato dal tampone. La situazione clinica del marito, ieri si è aggravata ed è stato necessario il suo ricovero in ospedale. E’ stato trasportato con un’ambulanza del 118 a Catanzaro.

La moglie, un tecnico che lavora in ospedale, invece resta asintomatica e viene curata a casa con le Usca. Alla coppia, ieri si è aggiunto un nuovo tampone positivo. Si tratta di una persona che ha avuto rapporti stretti con i congiunti. La donna positiva di oggi non è riconducibile a questo focolaio. Gli uomini della task force dell’Asp pitagorica si sono subito messi in movimento per ricostruire i movimenti della donna e capire la provenienza del contagio. Al momento, però, la fonte dell’infezione è del tutto oscura. (g.m.)