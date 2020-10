Covid, un positivo a Siderno: quarantena obbligatoria anche per i familiari La persona contagiata è asintomatica, anche il suo nucleo familiare dovrà osservare l’isolamento domiciliare almeno per 14 giorni Stampa articolo

Condividi su









SIDERNO La Commissione straordinaria del Comune di Siderno ha disposto la quarantena obbligatoria, per 14 giorni, per una persona di Siderno risultata positiva al coronavirus e per i suoi familiari. La persona risultata positiva al momento è asintomatica. Con la stessa ordinanza, la n. 114, la Commissione straordinaria ha ordinato alla polizia locale di vigilare sull’osservanza dell’obbligo di isolamento domiciliare.