Occupazione abusiva, furto e spaccio di droga: in manette un 50enne a Cosenza All’interno dell’abitazione, occupata abusivamente dall’uomo, i Carabinieri hanno trovato marijuana, due bilancini di precisione e l’allaccio abusivo alla rete elettrica Stampa articolo

Condividi su









COSENZA Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Cosenza nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo bruzio. I militari della Stazione di Cosenza Centro, nei giorni scorsi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 50enne cosentino, già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti di polizia.

In particolare, i militari, hanno eseguito una perquisizione domiciliare in un’abitazione occupata abusivamente dall’uomo situata nel centro storico della città, nel corso della quale hanno rinvenuto 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e due bilancini di precisione. Nel corso dell’attività il 50enne aveva anche tentato di disfarsi dello stupefacente gettandolo dalla finestra, ma è stato bloccato dai Carabinieri che hanno fatto irruzione nell’appartamento riuscendo a recuperare l’involucro.

Nel prosieguo degli accertamenti è emerso poi che l’appartamento era servito da un allaccio abusivo alla rete Enel e che lo stesso era stato occupato abusivamente. L’arrestato, dopo l’udienza di convalida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Cosenza