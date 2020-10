Fu rimosso dall’Avvocatura regionale, bocciato il ricorso di Arillotta Il legale reggino il cui incarico era stato revocato dalla giunta Oliverio ha perso anche in Appello contro la Regione. La Corte lo ha condannato al pagamento delle spese Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO La Corte d’Appello di Catanzaro sezione Lavoro, l’8 ottobre ha rigettato la domanda proposta dall’avvocato Paolo Filippo Arillotta, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Oreste Morcavallo, nell’interesse della Regione Calabria.

I fatti. Con provvedimento della giunta regionale presieduta da Mario Oliverio veniva revocato l’incarico di dirigente generale all’avvocato Arillotta, già titolare dell’Avvocatura regionale. Arillotta, di conseguenza, è stato dichiarato decaduto dall’incarico.

Contro i provvedimenti, il legale reggino ha proposto ricorso davanti al Tribunale di Catanzaro, rilevando l’illegittimità della revoca e chiedendo la condanna della Regione alla riassegnazione dell’incarico, o in subordine al risarcimento del danno per equivalente.

Per la Regione si è costituito l’avvocato Morcavallo, che ha contestato la domanda in fatto ed in diritto.

Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 755/2017 ha rigettato il ricorso. Arillota ha proposto appello Avverso la sentenza del Tribunale e nuovamente la Regione si è rivolta, per far valere le proprie ragioni, all’avvocato Oreste Morcavallo, che ha eccepito l’infondatezza dell’appello attesa la nullità del contratto del dirigente generale, per violazione di norme imperative che presiedono al conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’Amministrazione.

La controversia si è risolta davanti alla Corte d’Appello che ha respinto l’istanza dell’ex capo dell’Avvocatura regionale, condannandolo anche alle spese in favore della Regione Calabria.

Oreste Morcavallo – si legge in una nota – «si ritiene particolarmente soddisfatto per l’esito del ricorso che dimostra la piena validità degli atti adottati dall’amministrazione regionale».