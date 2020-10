Covid, altri due positivi a Lamezia L’aggiornamento del sindaco Mascaro: «In un caso si tratta di un ricovero, il secondo è in isolamento domiciliare». In totale i contagi sono 24 Stampa articolo

LAMEZIA TERME Il quotidiano aggiornamento del sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro sui casi di Covid segnala altri 2 casi di positività comunicati oggi dall’Asp al Comune. «In un caso – scrive Mascaro su Facebook – trattasi di ricovero mentre l’altro è in isolamento domiciliare. Comunicata inoltre la guarigione di un soggetto in precedenza riscontrato quale positivo». Questo il bilancio offerto dal primo cittadino: «Ad oggi in città si hanno, quindi, complessivamente 24 casi, di cui 4 ricoveri e 20 isolamenti domiciliari.

È questione di ore la piena guarigione di 4 che erano stati in precedenza dichiarati positivi. Continuano ad essere in ogni caso immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio».