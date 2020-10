Abbandono di rifiuti a Isola Capo Rizzuto, 59enne “beccato” dalla videosorveglianza Il trasgressore, inoltre, era tra i firmatari della nota pervenuta alla polizia locale con la quale si lamentava l’abbandono dei rifiuti nella zona denominata contrada “Mazzotta” Stampa articolo

ISOLA CAPO RIZZUTO Questa mattina gli agenti della squadra amministrativa della Polizia Locale di Isola Capo Rizzuto hanno contestato le sanzioni amministrative per violazione dell’art. 255 del decreto legislativo da 600 euro, e per violazione dell’ordinanza sindacale in materia di ambiente, per l’importo di 500 euro, per un totale di 1.100 euro di sanzioni.

Il trasgressore, un uomo residente ad Isola di 59 anni, era tra i firmatari della nota pervenuta alla polizia locale con la quale si lamentava l’abbandono dei rifiuti nella zona denominata contrada “Mazzotta” che in effetti è tra quelle più soggette al fenomeno.

«La circostanza – scrive in una nota il sindaco Maria Grazia Vittimberga – è certamente significativa, (senza voler generalizzare certamente) circa l’abitudine di molti a lamentarsi di quello che non va, per poi scoprire che proprio questi ultimi sono i responsabili di queste negatività. Inutile evidenziare il senso di vergogna che ha pervaso il protagonista di questo incivile gesto allorquando è stata rilevata la circostanza che lo stesso aveva lamentato la mancanza dei controlli della Polizia Locale in quella zona rispetto al diffuso abbandono di rifiuti che si stava verificando».

«Dobbiamo tutti prendere atto – scrivono ancora – che la tutela del bene pubblico e del decoro urbano non può prescindere dal senso di responsabilità e dal dovere civico che ogni cittadino deve assumere, perché non esistono enti pubblici in grado di garantire controlli in ogni angolo del territorio ed in tutte le ore. La Polizia Locale di Isola Capo Rizzuto, intanto, continua in questo percorso di lotta all’illegalità diffusa, spesso diffusa proprio da chi è abituato a puntare il dito».