Sbarco migranti a Crotone, arrestati gli scafisti Si tratta di due cittadini stranieri. Sono stati identificati dalla squadra mobile in collaborazione con la Guardia di Finanza Stampa articolo

Condividi su









CROTONE Concorso per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Con questa accusa la squadra mobile di Crotone ha arrestato due cittadini stranieri. Si tratta di un 39enne di nazionalità moldava e di un 34enne ucraino. Sarebbe i presunti scafisti dell’imbarcazione giunta nel porto di Crotone lo scorso 6 ottobre con a bordo 62 migranti. Il natante era stato scortato da una imbarcazione della Guardia di Finanza nel porto pitagorico. All’esito di attività d’indagine, svolte dalla polizia in collaborazione con i militari dell’Unità navale della sezione operativa della Guardia di Finanza di Crotone, ha tratto in arresto in flagranza di reato i due.