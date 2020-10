San Ferdinando, occupano abusivamente un’area con camper e roulotte: identificati 22 nomadi I carabinieri controllano i veicoli e notificano un provvedimento di ammonimento al gruppo, composto da 11 minori Stampa articolo

REGGIO CALABRIA Diversi sono stati i controlli di polizia effettuati negli ultimi mesi dai Carabinieri di Reggio Calabria – nel quadro dei servizi predisposti finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché al monitoraggio di assembramenti nel rispetto delle disposizioni ministeriali.

Risale allo scorso 6 ottobre, l’attività dei militari della Tenenza di Rosarno e della Stazione di San Ferdinando, volta al controllo di 7 autoveicoli (per lo più camper e roulotte), parcheggiati in un piazzale della I Zona Industriale di San Ferdinando. I militari, nell’occasione, hanno identificato complessivamente 22 nomadi, originari di Noto (Siracusa), di cui 11 minorenni, stanziatisi abusivamente in quel sito.

Nei loro confronti è stato notificato un ammonimento ai sensi dell’ordinanza numero 23 del 5 maggio 2020 del Comune di San Ferdinando, con il quale i soggetti sono stati invitati a lasciare l’area entro le 48 ore successive: pena, una sanzione amministrativa ed il fermo del veicolo in loro possesso.

A carico di 7 di essi, inoltre, già noti alle forze dell’ordine, i militari hanno avanzato una proposta per la misura di prevenzione personale del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, che verrà sottoposta al vaglio delle autorità competenti.

Al termine del controllo, i nomadi hanno lasciato il piazzale abusivamente occupato, nella giornata del 7 ottobre scorso, in ottemperanza ai provvedimenti adottati dall’Arma locale.

Nel medesimo contesto operativo, lo scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, invece, hanno controllato tra i Comuni di Rosarno e San Ferdinando 117 soggetti, 68 tra autovetture e motoveicoli, 3 esercizi pubblici e comminato sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.