Dipendenti senza mascherina, chiusi due negozi nel Crotonese Controlli e sanzioni a Isola Capo Rizzuto e Cutro. Multe da 400 euro per il personale Stampa articolo

Condividi su









CROTONE Arrivano le sanzioni della Polizia di Stato dopo il decreto che rende obbligatorio l’utilizzo delle mascherine all’aperto come misura anti Covid. Gli agenti della squadra amministrativa della Polizia di Stato con gli agenti del reparto di Prevenzione crimine di Cosenza e i militari della Capitaneria hanno sanzionato, tra Isola Capo Rizzuto e Cutro, il personale di due esercizi commerciali con ammende di 400 euro. Nel primo caso, i dipendenti di un negozio di generi alimentari sono stati sanzionati perché privi della mascherina. Seguirà la sospensione dell’attività da cinque a trenta giorni. In un altro esercizio commerciale, invece, il personale non utilizzava la mascherina e non erano presenti né prodotti igienizzanti per il pubblico, né il materiale informativo anti Covid. Anche in questo caso sono scattate ammende di 400 euro ciascuna e lo stop di cinque giorni al negozio.