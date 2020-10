Coronavirus, sale di 14 il numero dei positivi nel Reggino Nella provincia sono stati invece 632 i tamponi effettuati ieri dall’Asp, risultati negativi. Attualmente i positivi salgono a 343 Stampa articolo

REGGIO CALABRIA Sono stati 643 i nuovi soggetti sottoposti a tampone per lo screening Covid-19, ieri nel territorio provinciale di Reggio Calabria, e di questi 14 sono risultati positivi. Lo comunica la direzione sanitaria dell’Asp reggina.

I pazienti in “Assistenza sanitaria domiciliare” sono in totale 343, con monitoraggio quotidiano delle loro condizioni da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica e delle Unità speciali di continuità assistenziale in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. I soggetti posti in quarantena domiciliare sono in totale 1196.