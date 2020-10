Recovery fund, Sofo: «L’erosione costiera sta consumando la Calabria» – VIDEO L’europarlamentare della Lega: «La Regione chieda al Governo di includere la difesa del suolo e delle coste nei progetti da presentare all’Unione europea» Stampa articolo

TORTORA L’erosione costiera al centro delle attenzioni dell’europarlamentare della Lega, Vincenzo Sofo. In un video pubblicato sulle sue pagine social, il rappresentante italiano a Bruxelles, ha mostrato lo stato in cui versa la costa nel comune di Tortora ed una strada «a due corsie» ormai erosa dal mare.

«Guardate che fine sta facendo la Calabria a causa dell’erosione costiera. Spiagge scomparse, strade distrutte, case in pericolo, turismo impossibile. Ecco perché la Regione Calabria deve urgentemente creare un dipartimento ad hoc per la tutela del suolo e delle coste, dare maggiore autonomia di intervento alla Protezione Civile e chiedere al Governo, invece di disperdere ancora una volta i soldi in mille rivoli, di includere la difesa del suolo e delle coste nei progetti per il Recovery Fund» dichiara Sofo nel video.