Convocata la conferenza delle Regioni, si discuterà di famiglie e ristorazione Seduta straordinaria voluta dal presidente Bonaccini per il 15 ottobre. Sul tavolo del dibattito il nuovo decreto

ROMA Il presidente Stefano Bonaccini ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria per domani, giovedì 15 ottobre, alle ore 14. Tra i temi all’ordine del giorno: il parere sul decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sui criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020; l’intesa sull’aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; l’intesa sul decreto del Ministro delle politiche agricole relativo alle modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione. Al termine, sempre in via straordinaria, si terranno – rispettivamente alle 16.30 e alle 16.45 – le conferenze Unificata e Stato-Regioni.