'Ndrangheta, la Commissione parlamentare antimafia sarà a Vibo per due giorni Lunedì e martedì l'organismo presieduto da Nicola Morra ascolterà il procuratore Camillo Falvo, i vertici delle forze dell'ordine e farà una tappa d'ascolto in Prefettura. Sul tavolo, tra le altre cose, il problema delle infiltrazioni mafiose nei Comuni e il funzionamento della giustizia all'interno del Tribunale

VIBO VALENTIA La Commissione parlamentare antimafia, presieduta dal senatore Nicola Morra, sarà a Vibo Valentia lunedì 19 ottobre e martedì 20 ottobre 2020 per una serie di audizioni. L’organismo parlamentare presieduto dal senatore Nicola Morra ascolterà il procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo, ed i vertici delle forze dell’ordine, oltre che gli investigatori alle prese con le inchieste antimafia sul territorio vibonese. Prevista anche una tappa di ascolto in Prefettura a Vibo Valentia ed un approfondimento sulle infiltrazioni mafiose nei Comuni per come emergono dalle ultime inchieste antimafia Rinascita-Scott e Imponimento: dal capoluogo di provincia, Vibo Valentia, a Tropea, da Limbadi a Filadelfia, da Pizzo Calabro (i cui organi elettivi attualmente sono commissariati per mafia) a Briatico, da Ricadi a Joppolo. Grande attenzione anche al funzionamento della giustizia nel locale Tribunale di Vibo Valentia (in foto) dove i processi di importanti inchieste in materia ambientale, di bancarotta e usura sono finiti in prescrizione già nel corso del primo grado di giudizio.