Venerdì a Cosenza i funerali di Jole Santelli. Sabato camera ardente in Cittadella Cerimonia nella chiesa di San Nicola in forma privata nel rispetto delle norme anti Covid. La benedizione del presidente della Cec Bertolone dopo il passaggio nella sede della Regione. Lutto cittadino a Cosenza e Catanzaro

CATANZARO Domani, venerdì 16 ottobre, alle 10.30, il feretro del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, sarà trasferito nella Chiesa di San Nicola a Cosenza, dove, alle 16.30, sarà celebrata la cerimonia funebre in forma strettamente privata, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 15, sarà allestita una camera ardente in Cittadella regionale a Catanzaro, per consentire a quanti vorranno di renderle omaggio.

Alle 15, al termine della camera ardente, il presidente della Cec e arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Vincenzo Bertolone, benedirà la salma del presidente della Regione. I sindaci di Cosenza e Catanzaro hanno proclamato il lutto cittadino per la giornata di venerdì.