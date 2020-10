Coronavirus a Lamezia, un nuovo positivo. Ma c’è anche una guarigione L’annuncio del sindaco Mascaro su Facebook. Allo stato attuale il numeri dei contagiati totali è di 22 Stampa articolo

Condividi su









LAMEZIA TERME Continuano ad essere altalenanti i numeri dei contagi da Covid che arrivano da Lamezia Terme. In questi minuti, infatti, il sindaco Paolo Mascaro ha ufficializzato – dopo la comunicazione dell’Asp di Catanzaro – un nuovo caso di positività. Contestualmente, però, è stata registrata anche la guarigione di un altro paziente.

Il bilancio dei contagi che riguarda Lamezia, dunque, è di 22 casi, di cui 3 ricoveri e 19 isolamenti domiciliari. «Continuano ad essere immediatamente applicate – scrive Mascaro su Facebook – le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio».