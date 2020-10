In una docu-serie la vera storia del Capitano Ultimo Il lavoro ripercorre tutte le tappe della carriera militare dell’attuale assessore della Regione Calabria. Due puntate, in onda domenica 18 e lunedì 19 ottobre alle 21.25 sul Nove e in esclusiva su Dplay Plus Stampa articolo

Condividi su









LAMEZIA TERME La vera storia del capitano Ultimo (che ha ispirato romanzi, fumetti e una fiction con Raoul Bova) verrà raccontata in una docu-serie in due puntate in onda sul Nove (e in esclusiva su Dplay Plus) domenica 18 e lunedì 19 ottobre alle 21.25.

La storia dell’uomo che ha catturato Totò Riina «viene raccontata con precisione – scrive Fanpage.it – per ripercorrere di una storia che lo ha visto affiancato da una squadra di uomini pronti a tutto – Vichingo, Arciere, Daigoro, Nello, Alchimista, Pirata, Petalo e Androide. Oggi il Capitano Sergio De Caprio è assessore all’Ambiente della Regione Calabria. Una fase della sua vita diversa da quella che comparirà nella docu-serie, che propone il racconto dal punto di vista del Capitano e arricchisce la narrazione grazie a immagini originali di pedinamenti e investigazioni, audio di intercettazioni ambientali e telefoniche, interviste ai membri della squadra e materiale di repertorio.