Covid, un genitore e due bimbi positivi: chiusa una scuola dell’infanzia a Rosarno

«D’intesa con la Direttrice, abbiamo concordato di sospendere, in via del tutto precauzionale, le attività didattiche in attesa di conoscere l’esito dei tamponi a cui i bambini sono stati subito sottoposti. Stiamo monitorando la situazione costantemente – ha dichiarato ancora Idà – ma i casi continuano ad aumentare, per questo vi raccomandiamo di rispettare le regole anticontagio. Evitiamo gli assembramenti ed utilizziamo la stessa prudenza che, nel recente passato, ci ha permesso di contenere il rischio di una incontrollata diffusione dell’epidemia».